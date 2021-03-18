Muğla'da tefeci operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Muğla'da tefeci operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

18.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:50
Muğla'da tefeci operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 13 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen gruba yönelik çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen altın ve senetler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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