Son dakika haber... Muğla'da tefeci operasyonuna 6 tutuklama
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Son dakika haber... Muğla'da tefeci operasyonuna 6 tutuklama

20.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:38

Son dakika haberi... Muğla'da tefeci operasyonuna 6 tutuklamaMUĞLA'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları belirlenen çeteye yönelik düzenlenen 'huzur' operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

Muğla'da tefeci operasyonuna 6 tutuklama

MUĞLA'da yüksek faizle para verdikleri vatandaşların gayrimenkullerine el koydukları belirlenen çeteye yönelik düzenlenen 'huzur' operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe günü, Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Huzur' adı verilen operasyonda, çete lideri 'karanlık' lakaplı Ahmet Faruk A. ve Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı'nda görevli memur E.G. ile M.K., A.G., U.Ç., A.K.B., M.Z.S., R.K., E.Y., K.S., E.B., A.Ö. ve A.M. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 26 çeyrek altın, 12 gram altın, 170 Euro, 300 dolar, 57 bin 50 TL, 4 bilgisayar, 14 araç satış sözleşmesi, 28 tabanca fişeği, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 46 tapu, 1 muşta, 14 yazılı belge, toplam 564 bin 500 lira değerinde 33 senet, 1 fatura, 3 banka dekontu, 8 flash bellek, 15 CD, isimlerin yazılı olduğu 3 ajanda, 3 hafıza kartı, 5 hard disk, 8 cep telefonu, 9 borçluların yazılı olduğu senet defteri ve toplam 90 bin 600 liralık 2 çek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen çete lideri Ahmet Faruk A., memur E.G. ile M.K., A.K.B., A.M., A.Ö. tutuklandı, 5'i savcılıktan, 2'si mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda lakaplı Ahmet Faruk A.'nın üzerine kayıtlı 100'den fazla tapu ele geçirilmişti.

Son dakika haber... Muğla'da tefeci operasyonuna 6 tutuklama
Son dakika haber... Muğla'da tefeci operasyonuna 6 tutuklama
Son dakika haber... Muğla'da tefeci operasyonuna 6 tutuklama
Son dakika haber... Muğla'da tefeci operasyonuna 6 tutuklama
Son dakika haber... Muğla'da tefeci operasyonuna 6 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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