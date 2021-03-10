Muğla'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
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Muğla'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

10.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:29
Muğla'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik inceleme başlattı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 adres ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tefecilik yaptığı iddia edilen Ş.B, M.B. ve A.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında 406 bin 900 lira değerinde 27 senet, 1 alacak yazılı ajanda, 84 alacaklının yazılı olduğu not kağıdı, 5 noter anlaşması, 1 muhtıra, 3 cep telefonu, 1 gram skunk, 1 gram esrar ve 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarma ekibinin yaptığı incelemede, şüphelilerin 32 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

Marmaris Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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