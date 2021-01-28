Muğla'da tefeci operasyonu

MUĞLA'da yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptığı belirlenen 2 kişi, 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İkilinin adreslerinde borç alanlara ait tapu senetleri ve araç satış sözleşmeleri ele geçirildi.

Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 araç satış sözleşmesi, 15 tapu senedi, 6 çek, tabanca mermisi ile 4 bin 965 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç. ve M.S.Ç., sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin yüksek faiz ile borç verdikleri kişilerin tapu ve araç ruhsatlarına el koydukları öğrenildi. Evde bulunan 15 tapu senedinin de borç verilen kişilere ait olduğu öğrenildi.

Tapu ve ruhsatlar sahiplerine teslim edilirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı