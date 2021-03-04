Muğla'da tedavi edilen karga doğaya bırakıldı
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Muğla'da tedavi edilen karga doğaya bırakıldı

04.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:44
Muğla'da tedavi edilen karga doğaya bırakıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yaralı bulunan karga, bir ay süren tedavisinin ardından doğaya salındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda yaralı bulunan karga, bir ay süren tedavisinin ardından doğaya salındı.

Menteşe'de ormanlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karga, Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılan karganın belirli bölgelerinde yaralar olduğu görüldü.

Ateşli silahla yaralandığı anlaşılan kargadan 3 saçma çıkarıldı. Kanadındaki kırık da tedavi edilen karga, bir süre veteriner kontrolünde kaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimi Özgür Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyat edilen karganın yaklaşık bir aydır tedavi altında tutulduğunu söyledi. Karganın sağlığına kavuştuğunu belirten Yaman, bugün kargayı doğal ortamına bıraktıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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