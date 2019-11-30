Muğla'da taş ocağındaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kızılağaç Mahallesi'ndeki bir taş ocağında iş makinesi ile çalışan Osman Aydın (46), devrilen makinenin altında kaldı.
Yaralanan Aydın, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aydın'ın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.