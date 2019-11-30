Muğla'da taş ocağındaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi
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Muğla'da taş ocağındaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

30.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:38
Muğla'da taş ocağındaki iş kazasında bir kişi yaşamını yitirdi

'nın ilçesinde, iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Mahallesi'ndeki bir taş ocağında iş makinesi ile çalışan Osman (46), devrilen makinenin altında kaldı.

Yaralanan Aydın, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aydın'ın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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