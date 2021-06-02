Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'da tartıştığı kişiyi bıçakladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakladığı öne sürülen şüpheli zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakladığı öne sürülen şüpheli zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün, N.K. ile S.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, N.K. tarafından bıçaklandığı ileri sürülen S.D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından şüpheli N.K, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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