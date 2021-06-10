Muğla'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın hakim karşısında
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Muğla'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın hakim karşısında

Muğla'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın hakim karşısında
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kadının yargılanmasına başlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ş.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, öldürülen Vedat D'nin yakınları ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Sanık Ş.D'nin savunmasını alan mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Ş.D, Yahşi Mahallesi Defne Sokak'taki evlerinde 9 Aralık 2020'de, tartıştığı kocası Vedat D'yi meyve bıçağıyla yaralamış, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Vedat D. hayatını kaybetmişti. Ş.D, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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