Muğla'da tarımsal faaliyetler devam ediyor İki gün süreyle aralarında Muğla'nın da bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından Menteşe'de tarımsal faaliyetler devam ediyor.

İki gün süreyle aralarında Muğla'nın da bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından Menteşe'de tarımsal faaliyetler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin, üreticilerin ve gıda sektörünün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan gruba dahil edildiğini açıklamıştı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesinin ardından Menteşe'de tarımsal faaliyetlerin devam ettiği görüldü.

Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi'nde tarımsal faaliyetlerine devam eden çiftçi Şafak Şahan, "Çiftçi olmazsa hayat olmaz. Ülkemizde korona virüs (kovid-19) salgını var. Sağ olsun devletimiz biz çiftçilere müsaade etti. Zaten çiftçinin mevsimi bu iki- üç ay. Bu aylarda üretmezsek aç kalırız" diye ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA