Muğla'da tarımdan elde edilen gelir ve ürün sayısı artırılacak
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Muğla'da tarımdan elde edilen gelir ve ürün sayısı artırılacak

22.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:36
Muğla'da tarımdan elde edilen gelir ve ürün sayısı artırılacak

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kentte 12 ay tarımsal üretim yapıldığını, tarımdan elde edilen gelir ve ürün sayısını artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, kentte 12 ay tarımsal üretim yapıldığını, tarımdan elde edilen gelir ve ürün sayısını artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

Saylak, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında, kentin denizi, kumu, tarihi alanları ve iklimiyle zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtti.

Muğla'nın bir turizm merkezi olmasının yanı sıra, önemli bir tarım kenti olduğuna işaret eden Saylak, kentte 27 bin 483 üretici bulunduğunu ifade etti.

Kentin, Türkiye zeytinlik alanının yüzde 11'ine ev sahipliği yaptığını anlatan Saylak, 16 milyon zeytin ağacı bulunduğunu, Türkiye'nin yağlık zeytin üretiminde ikinci sırada olunduğunu dile getirdi.

Saylak, üstün kalitesi ve lezzetiyle Türk mutfağına değer katan Milas zeytinyağının Avrupa Birliği'nde (AB) coğrafi işaret alarak tescil edilmesinin de gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Balıkçılığın da kentte önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Saylak, "Muğla'da 12 ay tarımda ve denizde üretim yapılıyor. Muğla deniz kültür balıkçığında yıllık 128 bin ton üretimiyle Türkiye'de birinci olup, ülke üretiminin yüzde 65'ini karşılamaktadır." dedi.

Kentin yüzde 68'nin de orman alanı olduğuna değinen Saylak, şöyle konuştu:

"Dünyada üretilen çam balının yüzde 92'si ülkemizde, ülkemizde üretilen çam balının yüzde 75'i ilimizden sağlanmaktadır. İlimizde yaklaşık 1 milyon koloni sayısıyla 15 bin ton bal üretilmektedir. Muğla eylül-ekimde ülkemizin dört bir yanından gelen arıcılarımızla beraber, yaklaşık 3 milyon arı kolonisiyle ülkemiz kovan varlığının yaklaşık yüzde 50'sine ev sahipliği yapmakta ve yaklaşık 35 bin ton bal üretimi yapılmaktadır. Muğla'nın börülce ve barbunya üretiminde Türkiye'de birinci, zeytin üretiminde ikinci, badem, susam, portakal, limon, nar ve domates üretiminde üçüncü sırada yer alıyor. Bu yıl kendi ürettiğimiz 1,5 milyon fideyi çiftçilere dağıtacağız."??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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