Muğla'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 30 zeytin ağacı zarar gördü.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 30 zeytin ağacı zarar gördü.
Kemiklik mevkisindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında yaklaşık 30 zeytin ağacı zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır