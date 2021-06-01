Muğla'da tarihi kervansarayın turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor
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Muğla'da tarihi kervansarayın turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor

Muğla'da tarihi kervansarayın turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi ve turistik alanların turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tarihi ve turistik alanların turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Vali Orhan Tavlı, beraberindekilerle Nimara Mağarası, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi sırasında yaptırdığı Hafsa Sultan Kervansarayı ve Marmaris Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Tavlı'ya inceleme sırasında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey ve ilgililer eşlik etti.

Muğla Valiliğinden incelemelerle ilgili yapılan açıklamada, 1545 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan adına yaptırdığı kervansarayın, Marmaris Kalesi ile birlikte Muhteşem Süleyman olarak anılan Kanuni'nin Marmaris'e bıraktığı en önemli miras olma özelliğini taşıdığı kaydedildi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi sırasında 1522'de yaptırdığı Marmaris Kalesi'nin, ilçenin simge yapılarından biri olma özelliğini taşıdığı, 1991'de müze olarak ziyarete açıldığı aktarıldı.

Muğla'da tarihi kervansarayın turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor
Muğla'da tarihi kervansarayın turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor
Muğla'da tarihi kervansarayın turizme kazandırılması için çalışma yürütülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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