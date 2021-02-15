Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

15.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:50
Muğla'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Datça ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Datça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenledikleri operasyonda E.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu belirlenen çömlek ve yağ kandili ele geçirildi.

Eserler müzeye teslim edildi, zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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