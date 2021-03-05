Muğla'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Muğla'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

05.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:14
Muğla'da tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Muğla'da çeşitli dönemlere ait 58 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da çeşitli dönemlere ait 58 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirleyen ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 39 obje, 19 sikke, 5 dedektör başlığı, 2 bakır çubuk ve 2 dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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