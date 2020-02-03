Muğla'da tarihi eser operasyonunda 16 sikke ele geçirildi
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Muğla'da tarihi eser operasyonunda 16 sikke ele geçirildi

Muğla'nın Ula ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 16 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:24
Muğla'da tarihi eser operasyonunda 16 sikke ele geçirildi

'nın ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 16 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.


Muğla Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada kaçak kazıda kullanılan 4 dedektör ve 16 sikke buldu. Operasyonda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

Tarihi eser niteliğindeki sikkeler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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