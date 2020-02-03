Muğla'da tarihi eser operasyonunda 16 sikke ele geçirildi
Muğla'nın Ula ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 16 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Ula ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 16 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi.
Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada kaçak kazıda kullanılan 4 dedektör ve 16 sikke buldu. Operasyonda şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.
Tarihi eser niteliğindeki sikkeler, Muğla Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Sikkelerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.