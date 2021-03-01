Muğla'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
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Muğla'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

01.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:17
Muğla'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıgerme Mahallesi'nde bir şüphelinin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alıcı gibi davranan jandarma ekibi, şüpheli ile irtibata geçti. Pazarlığa katılan zanlıların E.Ç, M.K, S.K, T.Ş, R.K. ve M.E.Ç. olduğunu tespit eden Ortaca Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Ekiplerin 6 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, 42 gram ağırlığında M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğu belirlenen ve dünyada sadece 42 tane olduğu bildirilen Atina Grek sikkesi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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