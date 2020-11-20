Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
20.11.2020 19:23 | Son Güncelleme: 20.11.2020 19:26
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan temin edilen 350 parçanın ilçede satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.
Alıcı gibi şüphelilerle irtibata geçen ekipler, Boğaziçi Mahallesi'nde buluştukları M.Ö, Z.B, Y.R.M. ve S.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız