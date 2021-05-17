Muğla'da tam kapanma sürecinde kurallara uymayanlara 1 milyon 743 bin lira ceza kesildi

Muğla'da "tam kapanma" sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 1454 kişiye, 1 milyon 743 bin 102 lira ceza uygulandı.

Muğla'da "tam kapanma" sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 1454 kişiye, 1 milyon 743 bin 102 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 6 bin 447 personelin katılımıyla Muğla ve ilçelerinde 15 bin 962 işletme ile 26 bin 817 araç kontrol edildi.

Kurallara uymadıkları belirlenen 1454 kişiye 1 milyon 743 bin 102 lira ceza kesildi.

Öte yandan ekipler, sahillerde de denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır