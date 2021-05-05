Muğla'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştırıldı
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Muğla'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştırıldı

Muğla'da tam kapanma sürecinde denetimler sıklaştırıldı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında yürütülen denetimlere katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında yürütülen denetimlere katıldı.

Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin giriş ve çıkış noktalarında kolluk birimleri tarafından sıkı denetimler gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekiplerce durdurulan sürücülerin salgın ve trafik kuralları konusunda bilgilendirildiğini anlatan Tavlı, il genelinde görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin büyük bir hassasiyet ve titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Tavlı, uygulama noktalarında vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları kontrol eden ekipler de vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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