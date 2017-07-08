Muğla'da Taksiyle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Osman Altınsoy'un kullandığı 48 T 0064 plakalı taksi, Atatürk Bulvarı'nda, karşı yönden gelen Mustafa Yiğit yönetimindeki 48 EU 450 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, sürücüler Altınsoy ve Yiğit ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.



Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi AKS ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Muğla-Yatağan Karayolu, trafik ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.



Öte yandan, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza anına ait görüntülerde, ticari taksinin karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpıştığı ve ardından da otomobilin yol kenarındaki kum yığınlarına çarptığı yer alıyor.