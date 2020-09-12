Muğla'da taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muğla'da taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'da taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
12.09.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:52

Muğla'nın Fethiye ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Fatma Gürsoy'un kullandığı 48 T 3222 plakalı taksi, Fethiye-Ölüdeniz kara yolu Kayaköy mevkisinde, karşı yönden gelen Derya Bütün idaresindeki 48 JR 556 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Gürsoy ve Bütün, taksideki Emma Louıse Bracey, Devereaux Ellen Jane ve Necla Kayserili ile otomobildeki Remzi Tilkici yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mesut Barzani Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül İzmir Kuyumcu Antalya
Şu an buradasınız: Muğla'da taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 14:52:01. #1.14#
title