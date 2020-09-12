Muğla'da taksi ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Muğla'nın Fethiye ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Fatma Gürsoy'un kullandığı 48 T 3222 plakalı taksi, Fethiye-Ölüdeniz kara yolu Kayaköy mevkisinde, karşı yönden gelen Derya Bütün idaresindeki 48 JR 556 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Gürsoy ve Bütün, taksideki Emma Louıse Bracey, Devereaux Ellen Jane ve Necla Kayserili ile otomobildeki Remzi Tilkici yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA