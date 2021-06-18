Muğla'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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Muğla'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün takla atan otomobilden dışarı savrularak ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün takla atan otomobilden dışarı savrularak ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Esenköy Mahallesi'ndeki kazada ağır yaralanan Seyfi Avcı (22), kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Avcı'nın kullandığı 48 BBH 60 plakalı otomobil dün Atatürk Bulvarı'nda takla atmış, araçtan dışarı savrularak yaralanan sürücü hastaneye kaldırılmıştı.

Muğla'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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