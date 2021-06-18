Muğla'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde takla atan otomobilden fırlayan sürücü ağır yaralandı.
Seyfi A'nın (22) kullandığı 48 BBH 60 plakalı otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak savruldu.
Yaklaşık 50 metre yuvarlanan araçtan fırlayan Seydi A, ağır yaralandı.
Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır