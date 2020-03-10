Muğla'da takılmaya çalışılan kamyon lastiği patladı: 2 yaralı
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Karaçulha, Fethiye, Muğla, PR, Güncel

Muğla'da takılmaya çalışılan kamyon lastiği patladı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde takılmaya çalışılan kamyon lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

10.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:44
Muğla'da takılmaya çalışılan kamyon lastiği patladı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde takılmaya çalışılan kamyon lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Divarcı'nın kullandığı 48 PR 909 plakalı kamyonun sol ön lastiği Karaçulha Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde seyir halindeyken patladı.

Divarcı, hava bastırdığı yedek lastiği lastikçi Harun Kaya ile takmaya başladı. Bu sırada lastiğin patlaması sonucu Divarcı ile Kaya yaraladı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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