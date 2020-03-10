Muğla'da takılmaya çalışılan kamyon lastiği patladı: 2 yaralı Muğla'nın Fethiye ilçesinde takılmaya çalışılan kamyon lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde takılmaya çalışılan kamyon lastiğinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Divarcı'nın kullandığı 48 PR 909 plakalı kamyonun sol ön lastiği Karaçulha Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde seyir halindeyken patladı.

Divarcı, hava bastırdığı yedek lastiği lastikçi Harun Kaya ile takmaya başladı. Bu sırada lastiğin patlaması sonucu Divarcı ile Kaya yaraladı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA