Muğla'da süt ve meyve suyu kutularıyla uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Muğla'da süt ve meyve suyu kutularıyla uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'da süt ve meyve suyu kutularıyla uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Uyuşturucuyu süt ve meyve suyu kutularının içinde piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen İ.K'nin İskele Mahallesi'ndeki aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla'da süt ve meyve suyu kutularıyla uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri
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