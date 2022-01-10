Muğla'da sürüklenen lastik botta 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Muğla'da sürüklenen lastik botta 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da sürüklenen lastik botta 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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