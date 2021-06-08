Sürücüsü "dur" ihtarına uymayan minibüsten 34 düzensiz göçmen çıktı
Muğla'da uygulama noktasında durdurulan minibüsteki 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'da uygulama noktasında durdurulan minibüsteki 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yatağan-Menteşe kara yolu Bayır mevkisinde A.C'nin kullandığı minibüsü durdurmak istedi. İhtara uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Menteşe girişindeki uygulama noktasında durduruldu.
Araçta, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalıştıkları öğrenilen Pakistan uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü A.C. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç