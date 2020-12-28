Muğla'da sürücülere yılbaşı öncesi uyarı yapıldı
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Muğla'da sürücülere yılbaşı öncesi uyarı yapıldı

28.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:40
Muğla'da sürücülere yılbaşı öncesi uyarı yapıldı

Muğla'da yılbaşı tedbirleri kapsamında sürücüler uyarıldı.

Muğla'da yılbaşı tedbirleri kapsamında sürücüler uyarıldı.

Gökova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler, Sakar mevkisinde sürücülere yol ve hava koşulları hakkında bilgi verdi.

Sürücüler, hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmamaları konularında uyarıldı.

Uygulamada, yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği ve diğer hususları da denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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