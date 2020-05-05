Muğla'da sürücülere broşür dağıtıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik polisleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere broşür dağıttı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik polisleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla sürücülere broşür dağıttı.

Cumhuriyet Mahallesi Kandönmezler Kavşağı'nda uygulama yapan ekipler, araç sürücülerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Ekipler, araçlarda bulunanlara "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" yazlı broşür dağıttı.

Sokak köşelerine de "Bu yolda hep birlikteyiz. Çocuklar, polis, jandarma trafik denetiminde" yazılı broşür yapıştırıldı.

Kaynak: AA