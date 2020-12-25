Muğla'da şüpheli ölüm
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Muğla'da şüpheli ölüm

25.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:48
Muğla'da şüpheli ölüm

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde hareketsiz bulunan kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde hareketsiz bulunan kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Palamutbükü sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin Kamil Karakaş (49) olduğunu tespit ettiği kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kafasında morluk ve şişlik olduğu belirlenen Karakaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin araştırma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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