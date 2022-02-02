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Fethiye'de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fethiye'de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muğla Süper Amatör Ligi'nde yer alan Ortaca Belediyespor ile Seydikemer Belediyespor arasında oynanan play-off sıralama maçının bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular arasında kavga çıktı.

ORTACA, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Muğla Süper Amatör Ligi'nde yer alan Ortaca Belediyespor ile Seydikemer Belediyespor arasında oynanan play-off sıralama maçının bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular arasında kavga çıktı.

Beşkaza Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada iki takım kıyasıya mücadele etti. Müsabaka, Ortaca Belediyespor'un 90. dakikada attığı penaltı gölüyle 1-0 sona erdi. Seydikemer Belediyesporlu taraftarlar gol sonrası pozisyonun penaltı olmadığını ileri sürerek hakeme tepki gösterdi. Futbolcuların da sahadan çıktığı sırada iki rakip oyuncu arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Taraftarlar ile diğer futbolcuların da karıştığı kavgaya jandarma ekipleri anında müdahale etti. Hakemler jandarma koruması ile sahadan çıkartılırken, ekipler taraftarları ve futbolcuları sakinleştirmek için büyük uğraş verdi. - MUĞLA

Fethiye'de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Fethiye'de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Fethiye'de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

Fethiye'de oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor

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