Muğla'da suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum Grup Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları öne sürülen bir grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen polis, Gümbet Mahallesi'ndeki belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA