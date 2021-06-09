Muğla'da su kaplıcaları tesisinde çalışmalar sürüyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde hizmete giren termal su kaplıcalarının bazı bölümlerinde çalışmalar devam ediyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde hizmete giren termal su kaplıcalarının bazı bölümlerinde çalışmalar devam ediyor.

Kapukargın Mahallesi'ndeki 80 dönüm alanda yapılan Dalaman Belediyesi Kükürtlü Termal Su Kaplıcaları tesislerinde restoran ve karavan parkının yapımı sürüyor.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, tesislerde bir yıldır çalışma yaptıklarını söyledi. Müşteri kabul etmeye başlayan tesisin bazı bölümlerinde inşaatın sürdüğünü anlatan Karakuş, kısa sürede tesisin tam kapasiteyle hizmet vereceğini vurguladı.

Termal tesise ailesiyle gelen Semih Erten, şifalı sulardan faydalandıklarını dile getirdi.

İmdat Özmen de hem denizden hem de kükürtlü sudan faydalanma imkanı buldukları için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı