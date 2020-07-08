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Muğla'da su borusunda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
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Muğla'da su borusunda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde beton su borusunun içinde mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı.

Muğla'da su borusunda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı
08.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:06

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde beton su borusunun içinde mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı.

Menekşe Mahallesi Lale Sokak'taki su sorusunun içinden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği mahsur kaldığı borudan kurtardı.

Yavru köpek, olay yerine gelen annesinin yanına salındı.

Kaynak: AA

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