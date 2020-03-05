Muğla'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Haberler » Güncel » Muğla'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı - Haber

Muğla'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tekneleri su alan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

05.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:49
Muğla'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

'nın ilçesinde, tekneleri su alan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kadırga Burnu'nda, tekneleri su alan E.K. (30), B.A. (37) ve E.L'nin (20) yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti.

Yarısına kadar su alan 18 metrelik "Erbey" isimli özel fiber teknedeki 3 kişi kurtarılarak, bota alındı.

Fethiye'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan teknenin fırtınadan dolayı Marmaris Limanı'na sığındığı, hareket ettikten bir süre sonra batmaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Muğla'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler