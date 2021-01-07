Muğla'da sporun geliştirilmesi için protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla'da sporun geliştirilmesi için protokol imzalandı

07.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:10
Muğla'da sporun geliştirilmesi için protokol imzalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında sporun geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında sporun geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

MSKÜ Salonu'nda imzalanan protokol kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesisleri mesleki deneyim için kullanabilecek. Fakülte tarafından ise İl Müdürlüğünün çalışmalarına bilimsel destek verilecek.

Rektör Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, törende yaptığı konuşmada, kentte sinerji yaratıp bölgede daha etkin sonuçlar alabilmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yürütülecek projeyle bölgeden başarılı sporcuların çıkacağına ve daha sağlıklı bir toplumun olacağına inandığını belirten Çiçek, eğitimin önemine dikkati çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise Muğla'nın sosyal, kültürel ve sportif alandaki gelişiminde üniversitenin bu güne kadar her zaman öncü ve dinamik olduğunu kaydetti.

Proje ile Muğla'da sporun çok daha iyi noktalara gelmesini hedeflediklerini anlatan İlman,"Sporun ve sporcunun daha bilinçli bir şekilde gelişmesini hedefliyoruz. Turizmde marka kent olan Muğla'nın sporda da bir marka kent olması yolunda üniversitemizle iş birliği içerisinde gerekli adımları atarak bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol Rektör Çiçek ve İl Müdürü Ömer İlman tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı Meghan Markle
Spor Samet Aybaba Sergen Yalçın İsmail Kartal Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da sporun geliştirilmesi için protokol imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:27:18. #1.15#
title