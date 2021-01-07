Muğla'da sporun geliştirilmesi için protokol imzalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında sporun geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında sporun geliştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

MSKÜ Salonu'nda imzalanan protokol kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesisleri mesleki deneyim için kullanabilecek. Fakülte tarafından ise İl Müdürlüğünün çalışmalarına bilimsel destek verilecek.

Rektör Prof.Dr. Hüseyin Çiçek, törende yaptığı konuşmada, kentte sinerji yaratıp bölgede daha etkin sonuçlar alabilmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yürütülecek projeyle bölgeden başarılı sporcuların çıkacağına ve daha sağlıklı bir toplumun olacağına inandığını belirten Çiçek, eğitimin önemine dikkati çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise Muğla'nın sosyal, kültürel ve sportif alandaki gelişiminde üniversitenin bu güne kadar her zaman öncü ve dinamik olduğunu kaydetti.

Proje ile Muğla'da sporun çok daha iyi noktalara gelmesini hedeflediklerini anlatan İlman,"Sporun ve sporcunun daha bilinçli bir şekilde gelişmesini hedefliyoruz. Turizmde marka kent olan Muğla'nın sporda da bir marka kent olması yolunda üniversitemizle iş birliği içerisinde gerekli adımları atarak bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol Rektör Çiçek ve İl Müdürü Ömer İlman tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç