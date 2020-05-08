Muğla'da sosyal medyadan yöresel dille paylaşılan "evde kal" çağrısı
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Muğla'da sosyal medyadan yöresel dille paylaşılan "evde kal" çağrısı

Muğla'da sosyal medyadan yöresel dille paylaşılan
08.05.2020 21:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:44

Muğla Menteşe Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yöresel dille "evde kal" paylaşımı yapıldı.

Muğla Menteşe Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yöresel dille "evde kal" paylaşımı yapıldı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlara, yöresel dille "Goca Moğlalıla bazar günü 11.00-15.00 arasında 65'den güccüksen dalıöğlen hayata çıkmayıven, endee gocumanlar acık gezsin, oncaazlama ikrah geldi evlen içinde" ifadelerini kullandı.

Diğer bir paylaşımda ise belediye bünyesinde roman müzisyenlerden oluşturulan 10 kişilik ekibin sokaklarda çaldığı yöresel müziklerin bulunduğu videoda, "Biz hala dolaşıpduruz. Aşda oturugon evinizde. Noluyorubu sizede. Geliveririz gari." ifadeleri yer aldı.

Yapılan paylaşımlar kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

Gümüş, AA muhabirine, Menteşe'nin, doğal güzellikleri ve yöresel yemeklerinin yanı sıra Muğla şivesiyle de ülke çapında ön plana çıktığını söyledi.

Muğla şivesiyle çekilen filmin daha çok ilgi gördüğünü, izlendiğini belirten Gümüş, Muğla şivesiyle 'Sıra gocumanlada' dediklerini anlattı.

Gümüş, Kovid-19 sürecinde yaptıkları paylaşımlarda yöresel dili ön plana çıkardıklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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