Muğla'da sokaklardaki yılbaşı süslemeleri ilgi gördü
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Muğla'da sokaklardaki yılbaşı süslemeleri ilgi gördü

31.12.2020 20:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:06
Muğla'da sokaklardaki yılbaşı süslemeleri ilgi gördü

Muğla ve turistik ilçelerinde, yılbaşı ışıklandırmaları sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlardan ilgi görüyor.

Muğla ve turistik ilçelerinde, yılbaşı ışıklandırmaları sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlardan ilgi görüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 öncesi ilçelerin meydanlarını yılbaşı temalı süslemeleriyle ışıklandırdı. Geçen yıllarda süslemelerde yer alan "Mutlu Yıllar" yazısı, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle "Umutlu Yıllar" olarak değiştirildi.

İlçe meydanlarına 2021, kardan adam, kalpli yürüyüş yolu, ay yıldız, uçan balon, yıldız gibi ışıklı süslemelere yer veren belediye, bu yılın temasını ise "Umutlu Yıllar" olarak belirledi.

Menteşe ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan süslemeler vatandaşlardan ilgi gördü. Kente gelen yerli ve yabancı turistler süslemelerle fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, Menteşe halkına umut vermek istediklerini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kentimizin cadde ve sokaklarını yılbaşı süsleriyle donattık. Vatandaşlarımızın sık sık kullandığı, sirkülasyonun yoğun olduğu Sınırsızlık Meydanı, Turgutreis Caddesi ve yenilenen yüzüyle Kurşunlu Meydanı ve İnsan Hakları Parkı'nı yılbaşı süsleriyle donattık. 2020 yılı hepimiz için zor bir yıl oldu. Umarım yeni yıl umutların yenilendiği sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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