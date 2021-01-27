Sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi

27.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:41

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı Edna Ballentyne, bakımını yaptığı sokak köpeğinin komşusu tarafından sopayla dövüldüğünü öne sürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı Edna Ballentyne, bakımını yaptığı sokak köpeğinin komşusu tarafından sopayla dövüldüğünü öne sürdü.

Ballentyne (71), sokak kedilerine mama bıraktığı sırada komşusunun sokak köpeğine şiddet uyguladığını iddia etti.

Yaralanan köpeği veterinere götüren Ballentyne, AA muhabirine, komşusunun elinden şiddet uygulanan köpeği kurtardığını söyledi.

Komşusunun köpeğe vurduğunda hayvanın yere yığıldığını anlatan Ballentyne, "Dernek olarak sokak hayvanları için mücadele ediyoruz. Yaşadığım olay nedeniyle çok üzgünüm. Bir daha bu gibi olaylar yaşanmasın istiyoruz." dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Baha Ünsal ise olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili gönüllülerle çalıştıklarını belirten Ünsal, sokak hayvanların koruyucusu olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi
Sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi
Sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi
Sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Rusya Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokak köpeğinin sopayla dövüldüğü iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:41:33. #1.15#
title