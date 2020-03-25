Muğla'da sokak hayvanları için ilave mama kapları Muğla'da, sokak hayvanları için belirli noktalara su, yem ve mama bırakıldı.

Muğla'da, sokak hayvanları için belirli noktalara su, yem ve mama bırakıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Siz evinizde kalın, can dostlarımız bize emanet" sloganıyla başlatılan kampanyayla sokak hayvanları için park, bahçe ve boş arazilere su, yem ile mama bırakılmaya başlandı.

İl genelinde sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik temini yapılan su ve mamalar, ekipler tarafından günün belirli saatlerinde hayvan popülasyonun fazla olduğu noktalara konuluyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma ve önlemlerini artırdıklarını bildirdi.

Vatandaşlara, "Evde Kal" çağrısını yineleyen Gürün, sokak hayvanlarını düzenli besleyen esnafa ve vatandaşlara endişelenmemeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: AA