Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 447 kişiye para cezası Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 447 kişiye 599 bin 388 lira ceza kesildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı nedeniyle 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 447 kişiye 599 bin 388 lira ceza kesildi. Kentte, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 4 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı. Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 447 kişiye toplam 599 bin 388 lira ceza uygulandı. Kaynak: AA