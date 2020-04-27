Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye para cezası
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye 454 bin 220 lira ceza kesildi.
27.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:50
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye 454 bin 220 lira ceza kesildi.
Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 4 gün boyunca güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 408 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.
Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından 408 kişiye 454 bin 220 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.
Kaynak: AA