Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye para cezası Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye 454 bin 220 lira ceza kesildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 408 kişiye 454 bin 220 lira ceza kesildi. Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 4 gün boyunca güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 408 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi. Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından 408 kişiye 454 bin 220 lira idari ceza uygulandığı bildirildi. Kaynak: AA