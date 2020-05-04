Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 285 kişiye para cezası

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 285 kişiye 401 bin 327 lira ceza kesildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 285 kişiye 401 bin 327 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.

Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 285 kişiye toplam 401 bin 327 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA