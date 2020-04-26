Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye ceza
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Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 5 bin 522 lira ceza verildi.

26.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 26.04.2020 22:30
Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye 5 bin 522 lira ceza verildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama yapan Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.B. (19) idaresindeki 48 VL 732 plakalı otomobili, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde durdurmak istedi.

Sürücü polisin "dur" ihtarına uymadı. Ekipler, aracı Umurça Mahallesi Derviş Görgün Caddesi'nde durdurdu.

Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye 5 bin 522 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sürücünün aracı teslim etmek için çağırdığı kişiye de kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle işlem yaptı.

Evinin yakında olduğunu belirterek, işlem yapılmamasını isteyen kişi, görüntü alan basın mensubunun kamerasını almaya çalışınca kendisine polis engel oldu.

Kaynak: AA

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