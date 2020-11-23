Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 124 kişiye para cezası

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza kesildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 2 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.

Denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç