Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 124 kişiye para cezası
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Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 124 kişiye para cezası

23.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:59
Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 124 kişiye para cezası

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza kesildi.

Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 2 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.

Denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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