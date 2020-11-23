Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 124 kişiye para cezası
23.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:59
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza kesildi.
Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza kesildi.
Kentte, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 2 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.
Denetimlerde, polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 124 kişiye toplam 135 bin 683 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç