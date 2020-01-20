Muğla'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

20.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:42

Muğla'nın Ula ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Köprübaşı Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet (73) ve Ayşe Külek (67) çiftini ziyarete giden kızları, anne ve babasının hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis ve polisi aradı.

Eve gelen sağlık ekibi, çiftin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

İncelemenin ardından Külek çiftinin cenazeleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA