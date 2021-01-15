Muğla'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi
Muğla'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Muğla'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sait (65) ile eşi Gülay Barut (58), bir hafta önce Kozağaç Mahallesi'nde sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Komşularının durumu fark etmesi üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.
Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çift, burada yoğun bakıma alındı.
Basınç odası bulunan Bodrum Devlet Hastanesine sevk edilen çift, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sait Barut, sağlık durumunun iyi olduğunu, eşinin tetkiklerine devam edileceğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS