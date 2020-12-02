Muğla'da sis etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla'da sis etkili oldu

02.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:10
Muğla'da sis etkili oldu

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi zaman zaman 2 metreye kadar düştü. 

Menteşe ilçesi güne sisle uyandı. Hava sıcaklığının 6 ile 8 derece arasında değiştiği sabah saatlerinden 09.30'a kadar etkili olan sis nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Öte yandan, bazı bölgelerde görüş mesafesinin 2 metreye kadar düştüğü gözlendi. Birçok kişi sisli havanın fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı

Muğla'da sis etkili oldu
Muğla'da sis etkili oldu
Muğla'da sis etkili oldu
Muğla'da sis etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan AKYILDIZ

İlgili Haberler

KAHRAMANMARAŞ - Sis etkili oldu
KAHRAMANMARAŞ - Sis etkili oldu
Sis ve kırağı etkili oldu
Sis ve kırağı etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Falcao Okan Buruk Ozan Tufan Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da sis etkili oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 12:15:47. #1.14#
title