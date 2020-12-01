Muğla'da sis etkili oldu

Muğla'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Muğla'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de devam etti.

Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis, Muğla'yı çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Merkez ilçe Menteşe'nin üzerini kaplayan sis, fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç