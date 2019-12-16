Muğla'da sis etkili oldu

16.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:36

Muğla'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.



Kentte akşam saatlerinde başlayan sis gece de devam etti. Yüksek kesimlerde daha çok etkili olan sis, Muğla'yı çevre illere bağlayan kara yollarında görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, zaman zaman zor onlar yaşadı.

Merkez ilçe Menteşe'nin üzerini kaplayan sis, fotoğraf sanatçıları için de güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları, alanda fotoğraf çalışması yaptı.

Kaynak: AA